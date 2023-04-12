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Мостовой верит в победу «Ювентуса» над «Спортингом»

12 Апреля 2023 • 21:05 Комментировать
Ювентус
...
Спортинг Л
1 1.80 X 3.45 2 4.90
13.04 22:00

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» - «Спортинг».

По мнению эксперта, тут сойдутся два сильных соперника, ведь команды уже не ведут борьбу за чемпионство в своих национальных турнирах, поэтому ставку они будут делать на Лигу Европы.

«Я считаю, что тут важную роль сыграет стадион. На домашней арене туринцы не проигрывали с конца января. Так что я больше верю в победу «Ювентуса», — приводит слова Мостового Vseprosport.

Первая встреча между «Ювентусом» и «Спортингом» состоится завтра, 13 апреля. Начало игры запланировано на 22:00 по мск.


 

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Спортинг Лиссабон Александр Мостовой
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ЮВЕНТУС СПОРТИНГ Л
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