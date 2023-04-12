Мостовой верит в победу «Ювентуса» над «Спортингом»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой высказался в преддверии матча 1/4 финала Лиги Европы «Ювентус» - «Спортинг».

По мнению эксперта, тут сойдутся два сильных соперника, ведь команды уже не ведут борьбу за чемпионство в своих национальных турнирах, поэтому ставку они будут делать на Лигу Европы.

«Я считаю, что тут важную роль сыграет стадион. На домашней арене туринцы не проигрывали с конца января. Так что я больше верю в победу «Ювентуса», — приводит слова Мостового Vseprosport.

Первая встреча между «Ювентусом» и «Спортингом» состоится завтра, 13 апреля. Начало игры запланировано на 22:00 по мск.



