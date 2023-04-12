Защитник «Ювентуса» Данило поделился ожиданиями от матча против «Спортинга»

Защитник туринского «Ювентуса» Данило поделился ожиданиями от предстоящего противостояния против лиссабонского «Спортинга» в рамках 1/4 финала Лиги Европы.

Игрок отметил, что его команда должна быть на высоте, ведь португальский клуб в прошлом раунде плей-офф прошел лондонский «Арсенал», который лидирует в турнирной таблице АПЛ.

«Мы также должны понимать, что выход в полуфинал будет решаться не завтра, это только первый матч», — цитирует футболиста Football Italia.

Напомним, что первая встреча между командами пройдет в Турине завтра, 13 января. Начало – в 22:00 по московскому времени.