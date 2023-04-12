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Лига Европы

Рэшфорд не поможет «Манчестер Юнайтед» в матче с «Севильей»

12 Апреля 2023 • 13:33 Комментировать

«Манчестер Юнайтед» не сможет рассчитывать на помощь нападающего Маркуса Рэшфорда в первом матче ¼ финала Лиги Европы против «Севильи». Лидер атакующей линии манкунианцев пропустит встречу из-за мышечного повреждения, рапортует пресс-служба клуба.

Стоит отметить, что помимо встречи с андалусийцами Рэшфорд пропустит еще несколько матчей.

Первый матч состоится в Севилье на стадионе «Рамон Санчес Писхуан». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени.

В текущем розыгрыше Лиги Европы нападающий провел восемь поединков, в которых отметился шестью забитыми мячами и одной голевой передачей.

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Евро-Футбол.Ру,
Севилья Манчестер Юнайтед Маркус Рэшфорд
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