Паулу Соуза: «Спортинг» способен справиться с «Ювентусом»

Главный тренер «Салернитаны» Паулу Соуза высказался о предстоящем противостоянии лиссабонского «Спортинга» и «Ювентуса».

Команды встретятся в четвертьфинале Лиги Европы. Первый матч пройдёт 13 апреля в Турине, ответный – 20 апреля в Лиссабоне.

«Ювентус» не должен наводить страх на «Спортинг», который в прошлом раунде прошёл «Арсенал». Нынешний «Юве» – типичная команда Аллегри с крепкой обороной и опасными контратаками, но «Спортинг» тоже отлично организован. Это будет непросто, но я верю, что лиссабонцы справятся», – приводит Football Italia слова португальца, работающего в Италии.