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Паулу Соуза: «Спортинг» способен справиться с «Ювентусом»

11 Апреля 2023 • 21:06 Комментировать
Ювентус
...
Спортинг Л
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13.04 22:00

Главный тренер «Салернитаны» Паулу Соуза высказался о предстоящем противостоянии лиссабонского «Спортинга» и «Ювентуса».

Команды встретятся в четвертьфинале Лиги Европы. Первый матч пройдёт 13 апреля в Турине, ответный – 20 апреля в Лиссабоне.

«Ювентус» не должен наводить страх на «Спортинг», который в прошлом раунде прошёл «Арсенал». Нынешний «Юве» – типичная команда Аллегри с крепкой обороной и опасными контратаками, но «Спортинг» тоже отлично организован. Это будет непросто, но я верю, что лиссабонцы справятся», – приводит Football Italia слова португальца, работающего в Италии.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Спортинг Лиссабон Паулу Соуза
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ЮВЕНТУС СПОРТИНГ Л
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