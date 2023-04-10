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Погба попадёт в заявку на матч со «Спортингом»

10 Апреля 2023 • 20:55 Комментировать
Ювентус
...
Спортинг Л
13.04 22:00

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может вернуться на поле после травмы в предстоящем матче четвертьфинала Лиги Европы против «Спортинга».

Поединок состоится 13 апреля в Турине. 30-летний француз не первый день занимается в общей группе и справляется с полноценными тренировочными нагрузками, докладывает журналист Джанлука ди Марцио. Хавбек должен попасть в заявку на матч с лиссабонцами, однако его появление в стартовом составе маловероятно – ожидается, что он начнёт встречу на скамейке запасных.

Напомним, что в феврале Поль Погба вернулся после тяжёлой травмы, из-за которой пропустил всю первую половину сезона. В начале марта игрок снова выбыл, проведя всего два матча.

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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Спортинг Лиссабон Поль Погба
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ЮВЕНТУС СПОРТИНГ Л
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