Погба попадёт в заявку на матч со «Спортингом»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба может вернуться на поле после травмы в предстоящем матче четвертьфинала Лиги Европы против «Спортинга».

Поединок состоится 13 апреля в Турине. 30-летний француз не первый день занимается в общей группе и справляется с полноценными тренировочными нагрузками, докладывает журналист Джанлука ди Марцио. Хавбек должен попасть в заявку на матч с лиссабонцами, однако его появление в стартовом составе маловероятно – ожидается, что он начнёт встречу на скамейке запасных.

Напомним, что в феврале Поль Погба вернулся после тяжёлой травмы, из-за которой пропустил всю первую половину сезона. В начале марта игрок снова выбыл, проведя всего два матча.