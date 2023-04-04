Матчи 1/4 финала Лиги Европы между «Фейеноордом» и «Ромой» пройдут без болельщиков гостевых команд

Матчи 1/4 финала Лиги Европы между нидерландским «Фейеноордом» и итальянской «Ромой» пройдут без болельщиков гостевых команд, об этом сообщает пресс-служба УЕФА. Отмечается, что такое решение принято в целях обеспечения безопасности.

Сразу после жеребьевки мэр Рима Вирджиния Раджи объявила, что не хочет видеть болельщиков клуба из Нидерландов в своём городе, вспоминая беспорядки, которые устроили фанаты клуба из Роттердама в 2015 году перед матчем первого раунда плей-офф Лиги Европы.

Первый матч между командами состоится в Нидерландах 13 апреля, ответная игра же пройдёт 20 апреля в Риме.