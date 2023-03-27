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Лига Европы

Фёллер: «Рома» может выиграть Лигу Европы»

27 Марта 2023 • 23:28 Комментировать
Фейеноорд
...
Рома
13.04 19:45

Бывший футболист «Ромы» и «Байера» Руди Фёллер высказался о шансах команды Жозе Моуринью в нынешнем розыгрыше Лиги Европы.

«Рома» вполне способна выиграть Лигу Европы в этом сезоне. Я верю в это на все 100%, даже если для этого придётся обыграть «Байер». Впрочем, дела леверкузенской команды складываются гораздо лучше с момента назначения Хаби Алонсо на пост главного тренера», – цитирует журналист Альфредо Педулла легендарного немецкого экс-форварда, ныне занимающего должность спортивного директора сборной Германии.

«Рома» сыграет в четвертьфинале Лиги Европы против нидерландского «Фейеноорда», а «Байер» – против бельгийского «Униона».

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Рома Руди Фёллер Байер
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ФЕЙЕНООРД РОМА
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