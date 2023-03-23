Саа: «Севилья» — лучшая команда Лиги Европы, «Манчестер Юнайтед» будет тяжело»

Экс-нападающий «Манчестер Юнайтед» Луи Саа поделился ожиданиями от противостояния манкунианцев с «Севильей» в 1/4 финала Лиги Европы.

Эксперт считает, что «красным дьяволам» в матчах с «Севильей» легко не будет, так как испанский клуб имеет большой опыт побед в этом турнире.

«Матчи с «Севильей» будут тяжёлыми для «Манчестер Юнайтед». Это тип команды, которая извлечёт выгоду из любой ошибки. Это лучшая команда в истории Лиги Европы», — цитирует Саа olbg.com.

Напомним, что «Севилья» является шестикратным победителем Лиги Европы. «Манчестер Юнайтед» выигрывал этот турнир один раз.

Первый матч противостояния «Манчестер Юнайтед» — «Севилья» состоится 13 апреля в Англии. Ответная встреча этих команд запланирована на 20 апреля и пройдёт она на домашней арене испанского клуба.