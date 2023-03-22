Погба может вернуться к матчу со «Спортингом»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба в скором времени должен вернуться в строй после очередной травмы.

Француз пропустил всю первую половину сезона, однако вскоре после долгожданного возвращения на поле получил новую травму. Ранее сообщалось, что дата возвращения 30-летнего хавбека неизвестна. По информации La Gazzetta dello Sport, Аллегри, вероятно, сможет рассчитывать на Погба в первом матче четвертьфинала Лиги Европы против лиссабонского «Спортинга».

Первая встреч туринцев с соперниками из Португалии состоится 13 апреля в Италии. Ответный матч будет сыгран неделей позднее.