Ван Нистелрой: «Дважды протирал глаза, когда увидел счёт матча «Фейеноорд» - «Шахтёр»

Бывший нападающий сборной Нидерландов и «Манчестер Юнайтед» Руд ван Нистелрой, который сейчас занимает пост главного тренера ПСВ, отреагировал на разгромное поражение «Шахтёра» от роттердамского «Фейеноорда» в Лиге Европы. Украинский клуб проиграл со счетом 1:7.

«Мы готовились к игре с «Витессом», поэтому я не видел этот матч. Узнал только итоговый счет. Позднее обязательно посмотрю поединок. Счет 7:1 впечатляет. Я дважды протирал глаза, когда увидел такой результат», - передает слова ван Нистелроя Vi.nl.

Добавим, что в четвертьфинале Лиги Европы «Фейеноорд» встретится с «Ромой». Матчи состоятся 13 и 20 апреля.