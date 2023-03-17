​«Манчестер Юнайтед» снова попал на клуб из Испании – только одна команда ранее пересекалась с четырьмя испанскими клубами в одном евротурнире

В пятницу состоялась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы. Соперником «Манчестер Юнайтед» стала «Севилья». Ранее «красные дьяволы» прошли в плей-офф «Барселону» и «Бетис», а на групповой стадии они пересекались с «Реалом Сосьедад». Таким образом, «Севилья» станет для манкунианцев четвёртым соперником из Испании в этом розыгрыше Лиги Европы.

Как сообщает Opta, ранее только одна команда в рамках одного розыгрыша крупного европейского турнира пересекалась с четырьмя разными клубами из Испании. Этой командой был «Лидс», который в розыгрыше Лиги чемпионов сезона 2000/2001 встречался с «Барселоной», «Реалом», «Депортиво» и «Валенсией».

«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» узнали соперников: Результаты жеребьёвки Лиги Европы