​Завершилась жеребьёвка 1/2 финала Лиги Европы – кто на кого попадает

Только что в штаб-квартире УЕФА завершилась вторая часть жеребьёвки Лиги Европы. В ходе процедуры было определено, какие пары попадают друг на друга в полуфинале турнира. По итогу получилась такая турнирная сетка:
«Ювентус» - «Спортинг» Лиссабон / «Манчестер Юнайтед» - «Севилья»;
«Фейеноорд» - «Рома» / «Байер» - «Унион Сент-Жиллуаз».
Номинальным хозяином финального матча Лиги Европы будет победитель верхней части приведённой сетки.
Финал Лиги Европы сезона 2022/2023 пройдёт 31 мая в Будапеште.
Отметим, что действующим победителем Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт».
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