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Лига Европы

​«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» узнали соперников: Результаты жеребьёвки Лиги Европы

17 Марта 2023 • 15:14 Комментировать (1)

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы. По итогам процедуры были сформированы следующие пары:

«Манчестер Юнайтед» - «Севилья»;

«Ювентус» - «Спортинг» Лиссабон;

«Байер» - «Унион Сент-Жиллуаз»;

«Фейеноорд» - «Рома».

Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 13 апреля, а ответные – 20 апреля.

Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт».

Стоит напомнить, что самым титулованным клубом Лиги Европы является «Севилья». Испанский клуб выигрывал этот трофей шесть раз.


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Евро-Футбол.Ру,
Ювентус Манчестер Юнайтед Лига Европы
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