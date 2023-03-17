​«Манчестер Юнайтед» и «Ювентус» узнали соперников: Результаты жеребьёвки Лиги Европы

В штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне завершилась жеребьёвка 1/4 финала Лиги Европы. По итогам процедуры были сформированы следующие пары:
«Манчестер Юнайтед» - «Севилья»;
«Ювентус» - «Спортинг» Лиссабон;
«Байер» - «Унион Сент-Жиллуаз»;
«Фейеноорд» - «Рома».
Первые матчи 1/4 финала Лиги Европы пройдут 13 апреля, а ответные – 20 апреля.
Добавим, что действующим обладателем трофея Лиги Европы является немецкий «Айнтрахт».
Стоит напомнить, что самым титулованным клубом Лиги Европы является «Севилья». Испанский клуб выигрывал этот трофей шесть раз.
У Ромы есть все шансы пройти в полуфинал.
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