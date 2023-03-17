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Лига Европы

Денис Попов: «Стали писать, что «Манчестер Юнайтед» сломался, но они быстро сделали выводы» эксклюзив

17 Марта 2023 • 12:03 Комментировать

Бывший нападающий московского ЦСКА и экс-главный тренер «Уфы» Денис Попов в разговоре с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Кириллом Иванцовым прокомментировал выездную победу «Манчестер Юнайтед» над «Бетисом» (1:0) и проход английского клуба в четвертьфинал Лиги Европы.

- «Бетис» по первому тайму очень хорошо выглядел. Мы видели, как Хоакин в штангу попал, и несколько передач он опасных отдал, ещё была пара моментов. «Манчестер Юнайтед» вышел на поле, понимая, что на 90% уже всё решено. Понятно, что уровень футболистов в «МЮ» выше, скамейка лучше. Естественно, в раздевалке манчестерцы поговорили, перестроились, добавили и во втором тайме вышли играть уже по-другому. Плюс «Бетис» просто не готов играть в такой футбол и держать такую интенсивность на протяжении 90 минут. Поэтому здесь всё в совокупности сказалось, скажем так.

Безусловно, «Манчестер Юнайтед» сейчас тоже на хорошем эмоциональном подъёме. Казалось, ситуация у них более-менее нормализовалось, они шли на третьем месте в чемпионате, но потерпели нелепое крупное поражение от «Ливерпуля», и опять стали говорить и писать, что команда сломалась. А они быстренько собрались, сделали выводы и снова выигрывают. Это говорит о том, что в «МЮ» есть команда, есть коллектив, есть взаимопонимание с тренером. Поэтому я думаю, что да, «Манчестер Юнайтед» – один из фаворитов Лиги Европы.

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Евро-Футбол.Ру,
Бетис Манчестер Юнайтед Лига Европы Денис Попов
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