Тренер «Спортинга»: «Мы были рады дотянуть до серии пенальти в матче с «Арсеналом»

Наставник лиссабонского «Спортинга» Рубен Аморим высказался о выходе своей команды в четвертьфинал Лиги Европы. В 1/8 финала португальцы по сумме двух матчей прошли лондонский «Арсенал».

«В нашем деле важен результат. Хочу похвалить своих парней за то, как они сыграли в ответном поединке. Они сражались на протяжении всего матча, а особенно в овертайме. Мы были рады дотянуть до серии пенальти и победить в ней. Команда заслужила это», - передает слова специалиста пресс-служба УЕФА.

Добавим, что жеребьевка четвертьфинальной стадии Лиги Европы пройдет 17 марта в Швейцарии.