Черчесов подвёл итог выступления «Ференцвароша» в Лиге Европы

«Ференцварош» завершил участие в плей-офф Лиги Европы, уступив по сумме двух матчей леверкузенскому «Байеру» с общим счетом 0:4. После завершения противостояния главный тренер венгерского клуба Станислав Черчесов пообщался с представителями СМИ.

«Команда должна гордиться тем, чего смогла добиться. Мы прошли долгий путь. «Ференцварош» показал Европе венгерский футбол. Нам нужно проанализировать свое выступление и в будущем сделать следующий шаг. Теперь все наши мысли сконцентрированы на чемпионате страны», - передает слова российского тренера пресс-служба клуба.

Жеребьевка четвертьфинала Лиги Европы пройдет сегодня, 17 марта.