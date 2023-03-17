Известны все участники 1/4 финала Лиги Европы

Состоялись ответные поединки 1/8 финала Лиги Европы сезона-2022/2023. По итогам состоявшихся матчей в следующую стадию еврокубка шагнули следующие команды: «Ювентус», «Манчестер Юнайтед», «Рома», «Фейеноорд», «Севилья», «Байер», «Юнион», «Спортинг».

Жеребьевка турнира состоится сегодня, 17 марта в штаб-квартире УЕФА. Начало запланировано в 15:00 по московскому времени. Текстовую онлайн-трансляцию мероприятия проведет Liveresult.ru.

Первые поединки ¼ финала Лиги Европы будут сыграны 13 апреля, а ответные пройдут через неделю – 20 апреля.

Добавим, что в прошлом сезоне триумфатором турнира стал франкфуртский «Айнтрахт», победивший «Рейнджерс».