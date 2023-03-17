Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Лиги Европы

Наставник «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после вылета своей команды на стадии 1/8 финала Лиги Европы.
Лондонцы уступили лиссабонскому «Спортингу» в серии послематчевых пенальти (3:5) после ничьей по сумме двух встреч (3:3).
«Вылет – серьёзный удар. В первые 75 минут мы выглядели не лучшим образом. Очень трудный матч.
Мы недостаточно эффективно боролись за мяч, плохо прессинговали и слишком часто ошибались при владении, что раскрыло игру и помогло сопернику.
Сегодня мы были недостаточно хороши, и нам предстоит проанализировать произошедшее, чтобы понять, почему всё сложилось именно так. Мои поздравления «Спортингу», – сказал в послематчевом интервью BT Sport Артета.
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