Артета прокомментировал вылет «Арсенала» из Лиги Европы

Наставник «Арсенала» Микель Артета поделился мыслями после вылета своей команды на стадии 1/8 финала Лиги Европы.

Лондонцы уступили лиссабонскому «Спортингу» в серии послематчевых пенальти (3:5) после ничьей по сумме двух встреч (3:3).

«Вылет – серьёзный удар. В первые 75 минут мы выглядели не лучшим образом. Очень трудный матч.

Мы недостаточно эффективно боролись за мяч, плохо прессинговали и слишком часто ошибались при владении, что раскрыло игру и помогло сопернику.

Сегодня мы были недостаточно хороши, и нам предстоит проанализировать произошедшее, чтобы понять, почему всё сложилось именно так. Мои поздравления «Спортингу», – сказал в послематчевом интервью BT Sport Артета.