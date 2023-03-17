Эдегор – о вылете из Лиги Европы: «Арсенал» не показал свой лучший футбол»

Полузащитник лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор прокомментировал неудачу своей команды в противостоянии со «Спортингом».

«Канониры» дважды сыграли вничью с коллективом из Лиссабона (1:1 и 2:2), а в серии послематчевых пенальти точнее оказались португальцы – 5:3.

«Мы достойно провели некоторые отрезки игры, но в целом не показали приемлемый уровень. Сегодня «Арсенал» не продемонстрировал свой лучший футбол.

Мы знали, что «Спортинг» – сильный соперник, и мы были к этому готовы. В поражении виноваты только мы сами, поскольку нам не удалось показать то, что мы обычно показываем. Вылет из Лиги Европы – серьёзный удар, но мы должны идти дальше. Сосредоточимся на чемпионате», – высказался в интервью BT Sport Эдегор.