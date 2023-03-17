Моуринью: «В Лиге Европы не должны играть команды, вылетевшие из Лиги чемпионов»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью считает, что УЕФА следует пересмотреть регламент еврокубков.

Римляне вышли в четвертьфинал Лиги Европы, переиграв «Реал Сосьедад» (2:0 по сумме двух встреч). Отвечая на вопрос о потенциальных соперниках по следующей стадии, Моуринью раскритиковал текущий формат: «В Лиге Европы выступают команды из Лиги чемпионов, которых, на мой взгляд, здесь быть не должно. Они вылетели из Лиги чемпионов – и они должны уехать «домой». Если победителем Лиги Европы станет кто-то, кто вылетел из Лиги чемпионов, для меня это будет лишено смысла», – высказался в интервью Sky Sport португальский специалист.