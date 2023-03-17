Гол с центра поля, удаление, серия пенальти: «Спортинг» в очень драматичном матче выбил «Арсенал» из Лиги Европы

Лондонский «Арсенал» и «Спортинг» сыграли ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игра плей-офф еврокубка состоялся 16 марта на стадионе «Эмирейтс».

На важный матч Лиги Европы Микель Артета не побоялся экспериментов с составом. В запасе остались лучший на данный момент игрок АПЛ Мартин Эдегор, Томас, Уайт и Сака. Правда, в основе «Арсенала» и без того хватало качественных исполнителей – Джака, Жоржиньо Зинченко, Жезус, Мартинелли, однако основным сочетание «канониров» всё равно было назвать нельзя.

Ещё в первом тайме состав «Арсенала» претерпел два вынужденных изменения. Уже на 9-й минуте поле покинул Томиясу, а на 21-й снялся с игру Салиба. Между этими перестановками случилось и событие более радостное для «Арсенала». Мартинелли убежал на обостряющую передачу и под углом ворвался в штрафную площадь. С ударом бразильца Адан справился, но отразил удобно для набегающего Джаки. Гранит в касание дослал мяч в сетку – 1:0.

«Арсенал» играл активнее, «Спортинг» выстроился в пять защитников и ждал своего шанса. А получил этот шанс Жезус. Габи в штрафной площади португальцев так лихо контролировал мяч, что четыре соперника отнять не могли. В завершении своего рейда бразилец технично катнул в ближний угол, но силы не хватило – Адан в кошачьем прыжке достал мяч у правой штанги. Только к концу тайма лондонцы предложили «Спортингу» поиграть первым номером, но за первые 45 минут гости в створ так и не пробили.

Первого удара в створ ворот «Арсенала» вообще пришлось ждать 62 минуты, но оно того стоило. Жоржиньо потерял мяч в центре поля, Педру Гонсалвеш моментально ситуацию оценил, увидел, что Ремсдейл вышел из ворот и мощно пробил прямо под перекладину – 1:1. Из центрального круша шикарный ударище удался португальцу. Такой поворот событий явно воодушевил «Спортинг», гости и дальше чувствовали себя хозяевами на «Эмирейтс».

Воспитанник «Тоттенхэма» Маркус Эдвардс получил отличный шанс, выскочив на рандеву с Рэмсдейлом. И вроде пробил неплохо англичанин, но его соотечественник-голкипер умудрился лицом отразить удар. В основное время больше не случилось значимых событий, поэтому игра плавно перетекла в овертайм. Кстати, единственный среди всех матчей 1/8 финала Лиги Европы.

В дополнительное время команды почти не старались, будто изначально были уверены в своей точности на 11-метровых, или уже закончились силы. Увидели мы только один опасный момент, да и тот был создан после ошибки Эссугу. Леандро Троссар воспользовался подарком, выскочил на рандеву с голкипером и пробил хорошо, но Адан сумел приземлить себя к газону и рукой перевести мяч в штангу. Звонкий момент.

Реклама

Весело прошла лишь концовка второго дополнительного тайма. Понадобилось два сейва от Адана после ударов Габриэла в упор, «Спортинг» тотально проигрывал верх в концовке. Проблемы были и «внизу», где Угарте снёс Сака, заработав вторую жёлтую карточку и удаление. Но этого всплеска эмоций «Арсеналу» всё равно не хватило, команды приступили к серии пенальти.

Начали мощно, без раздумий, в первых четырёх попытках у голкиперов шансов не было, а вот затем Рэмсдейл едва не взял удар Инасиу, лично отразив мяч в сетку, и Троссар с трудом прошил руки Адану. А вот ошибку первую и единственную совершил Мартинелли, пробив удобно для Адана. 5:3 по пенальти, «Спортинг» проходит «Арсенал».