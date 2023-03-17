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Лига Европы

Гол с центра поля, удаление, серия пенальти: «Спортинг» в очень драматичном матче выбил «Арсенал» из Лиги Европы

17 Марта 2023 • 01:49 Комментировать (4)
Арсенал
1:1
Спортинг Л
окончен после пенальти

Лондонский «Арсенал» и «Спортинг» сыграли ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игра плей-офф еврокубка состоялся 16 марта на стадионе «Эмирейтс».

Протокол игры  
Арсенал

1:1

(3:5 пен.)

Спортинг Л
(1:0) Джака Гранит19'  
  62'Гонсалвеш (1:1)
Рамсдейл АаронТомиясу Такэхиро 9' (Уайт Бен ( 9') Салиба Вильям 21' (Холдинг Роб ( 21'  71') Габриэль дос СантосЗинченко АлександрВиейра Фабиу  24' 101' (Эдегор Мартин ( 101') Жоржиньо II 66' (Сака Букайо ( 66') Джака Гранит  45'Нелсон Райс 66' (Парти Томас ( 66') Жезус Габриэл 46' (Троссар Леандро ( 46') Мартинелли Габриэл
Запасные: Тирни КиранХиллсон ДжеймсКивёр ЯкубТёрнер МэттСмит-Роу Эмил
Адан АнтониоСен-Жюст ДжеремаяДиоманде Усман  118'Инасиу ГонсалуЭсгаю РикардуПоте 93' (Сантуш Нуну II ( 93') Угарте Мануэль  53'  118'Матеус Рейс 93' (Эссугу Дариу ( 93') Эдвардс Маркус 119' (Танлонго Матео ( 119') Паулинью Жуан 90' (Чермити Юссеф ( 90') Тринкан Франсишку 105' (Артур Гомес VIII ( 105')
Запасные: Рошинья КоштаКабрал ЖованеИзраэль ФранкоФернандеш МатеушНету ЛуишИссааку ФатавуАлександропулос Сотириос
16 марта. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).

 

На важный матч Лиги Европы Микель Артета не побоялся экспериментов с составом. В запасе остались лучший на данный момент игрок АПЛ Мартин Эдегор, Томас, Уайт и Сака. Правда, в основе «Арсенала» и без того хватало качественных исполнителей – Джака, Жоржиньо Зинченко, Жезус, Мартинелли, однако основным сочетание «канониров» всё равно было назвать нельзя.

Ещё в первом тайме состав «Арсенала» претерпел два вынужденных изменения. Уже на 9-й минуте поле покинул Томиясу, а на 21-й снялся с игру Салиба. Между этими перестановками случилось и событие более радостное для «Арсенала». Мартинелли убежал на обостряющую передачу и под углом ворвался в штрафную площадь. С ударом бразильца Адан справился, но отразил удобно для набегающего Джаки. Гранит в касание дослал мяч в сетку – 1:0.

«Арсенал» играл активнее, «Спортинг» выстроился в пять защитников и ждал своего шанса. А получил этот шанс Жезус. Габи в штрафной площади португальцев так лихо контролировал мяч, что четыре соперника отнять не могли. В завершении своего рейда бразилец технично катнул в ближний угол, но силы не хватило – Адан в кошачьем прыжке достал мяч у правой штанги. Только к концу тайма лондонцы предложили «Спортингу» поиграть первым номером, но за первые 45 минут гости в створ так и не пробили.

Первого удара в створ ворот «Арсенала» вообще пришлось ждать 62 минуты, но оно того стоило. Жоржиньо потерял мяч в центре поля, Педру Гонсалвеш моментально ситуацию оценил, увидел, что Ремсдейл вышел из ворот и мощно пробил прямо под перекладину – 1:1. Из центрального круша шикарный ударище удался португальцу. Такой поворот событий явно воодушевил «Спортинг», гости и дальше чувствовали себя хозяевами на «Эмирейтс».

Воспитанник «Тоттенхэма» Маркус Эдвардс получил отличный шанс, выскочив на рандеву с Рэмсдейлом. И вроде пробил неплохо англичанин, но его соотечественник-голкипер умудрился лицом отразить удар. В основное время больше не случилось значимых событий, поэтому игра плавно перетекла в овертайм. Кстати, единственный среди всех матчей 1/8 финала Лиги Европы.

В дополнительное время команды почти не старались, будто изначально были уверены в своей точности на 11-метровых, или уже закончились силы. Увидели мы только один опасный момент, да и тот был создан после ошибки Эссугу. Леандро Троссар воспользовался подарком, выскочил на рандеву с голкипером и пробил хорошо, но Адан сумел приземлить себя к газону и рукой перевести мяч в штангу. Звонкий момент.

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Весело прошла лишь концовка второго дополнительного тайма. Понадобилось два сейва от Адана после ударов Габриэла в упор, «Спортинг» тотально проигрывал верх в концовке. Проблемы были и «внизу», где Угарте снёс Сака, заработав вторую жёлтую карточку и удаление. Но этого всплеска эмоций «Арсеналу» всё равно не хватило, команды приступили к серии пенальти.

Начали мощно, без раздумий, в первых четырёх попытках у голкиперов шансов не было, а вот затем Рэмсдейл едва не взял удар Инасиу, лично отразив мяч в сетку, и Троссар с трудом прошил руки Адану. А вот ошибку первую и единственную совершил Мартинелли, пробив удобно для Адана. 5:3 по пенальти, «Спортинг» проходит «Арсенал».

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Комментарии (4)
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Promt Roman
17 Марта 2023 в 02:08
И чемпик так же профукают.
CELTIC FROST
17 Марта 2023 в 01:55
Нет слов. Все нервы истрепали и вылетели.. Это просто какой-то позор, на своем-то поле и то не сдюжили.. Бесхребетники..
Zed2891
17 Марта 2023 в 01:59
Дело не в бесхребетниках, гений прилизанный выпустил переоцененку мартинелли, который хуже защитников пенальти бьёт, Нельсона, Жорик никчемный, да ещё две балерины в лазарет заехали по заветам Диаби и Уилшера, вот такой вот итог. Большой привет и всос от Пэласа на выходных
gresnik
17 Марта 2023 в 02:04
уилшер..капец..помню такого игрока..он же типо супер мега топ должен был быть...обладатель зм и всё такое..новый джерард..лэмпард и оуен....помню в Реал его сватали....жесть ,что травмы могут сделать с игроком.
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