Моуринью прокомментировал выход «Ромы» в четветьфинал Лиги Европы

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об успехе своей команды в противостоянии с «Реал Сосьедадом».

Римляне выиграли первый матч в родных стенах со счётом 2:0, а сегодня добились нулевой ничьей в Испании.

«Реал Сосьедад» проиграл в первом поединке, поэтому сегодня бросил все силы в атаку, пытаясь перевернуть ход противостояния при поддержке своих болельщиков. «Рома» смотрелась достойно и пыталась отвечать контратаками. Мы не прекращали попытки забить даже при устраивающем нас счёте. Эта победа – заслуга игроков, я лишь внёс небольшой вклад в успех», – заявил в послематчевом интервью Sky португалец.