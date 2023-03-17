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Лига Европы

Моуринью прокомментировал выход «Ромы» в четветьфинал Лиги Европы

17 Марта 2023 • 01:41 Комментировать
Реал Сосьедад
0:0
Рома
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Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью высказался об успехе своей команды в противостоянии с «Реал Сосьедадом».

Римляне выиграли первый матч в родных стенах со счётом 2:0, а сегодня добились нулевой ничьей в Испании.

«Реал Сосьедад» проиграл в первом поединке, поэтому сегодня бросил все силы в атаку, пытаясь перевернуть ход противостояния при поддержке своих болельщиков. «Рома» смотрелась достойно и пыталась отвечать контратаками. Мы не прекращали попытки забить даже при устраивающем нас счёте. Эта победа – заслуга игроков, я лишь внёс небольшой вклад в успех», – заявил в послематчевом интервью Sky португалец.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Жозе Моуринью Реал Сосьедад
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