«Рома» сыграла на 0:0 и выбила из еврокубков «Реал Сосьедад»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» принимал «Рому». Итальянцы окопались у своей штрафной и лишь раз пробили по чужим воротам. Конечно, это по причине того, что неделю назад они победили 2:0. В первом тайме моментов вообще не было, только на 45-й минуте Крис Смоллинг замкнул прострел Пауло Дибалы, но гол «волков» отменил ВАР - игра рукой. После перерыва Александр Сорлот чуть-чуть не попал в створ, пробивая головой. Поле корнера Микель Оярсабаль дважды расстреливал ворота - попадания в голкипера и перекладину. Игор Субельдия стал антигероем дня, должен был забивать, но как-то не попал по мячу.

0:0 в пользу «Ромы», которая идет дальше.