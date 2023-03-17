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Лига Европы

«Рома» сыграла на 0:0 и выбила из еврокубков «Реал Сосьедад»

17 Марта 2023 • 01:05 Комментировать
Реал Сосьедад
0:0
Рома
окончен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» принимал «Рому». Итальянцы окопались у своей штрафной и лишь раз пробили по чужим воротам. Конечно, это по причине того, что неделю назад они победили 2:0. В первом тайме моментов вообще не было, только на 45-й минуте Крис Смоллинг замкнул прострел Пауло Дибалы, но гол «волков» отменил ВАР - игра рукой. После перерыва Александр Сорлот чуть-чуть не попал в створ, пробивая головой. Поле корнера Микель Оярсабаль дважды расстреливал ворота - попадания в голкипера и перекладину. Игор Субельдия стал антигероем дня, должен был забивать, но как-то не попал по мячу.

0:0 в пользу «Ромы», которая идет дальше.

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:0Рома
Ремиро АлехандроГоросабел Андони 71' (Кубо Такефуса ( 71') Субельдия Игор  13'Ле Норман РобенРико Диего  39'Браис Мендес 79' (Чо Мохамед-Али ( 79') Субименди МартинМерино МикельСильва ДавидОярсабаль Микель 71' (Сола Алекс ( 71') Сорлот Александр 62' (Фернандес Карлос ( 62'  88'  90')
Запасные: Гевара АндерИльяраменди АсьерМуньос АйхенБарренечеа АндерСубиаурре АндониПачеко ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
Патрисиу РуйМанчини Джанлука  17'Смоллинг Крис  90'Ибаньес РожерКарсдорп Рик  6' 42' (Залевски Никола ( 42') Спинаццола ЛеонардоКристанте БрианВейналдум ДжорджиньоПеллегрини Лоренцо 87' (Бове Эдоардо ( 87') Дибала Пауло 76' (Эль-Шаарави Стефан ( 76') Белотти Андреа 76' (Абрахам Тэмми ( 76')
Запасные: Боер ПьетроЧелик МехметВольпато КристианТахирович БенджаминСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
16 марта. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).

 

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Рома Реал Сосьедад
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