«Рома» сыграла на 0:0 и выбила из еврокубков «Реал Сосьедад»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Реал Сосьедад» принимал «Рому». Итальянцы окопались у своей штрафной и лишь раз пробили по чужим воротам. Конечно, это по причине того, что неделю назад они победили 2:0. В первом тайме моментов вообще не было, только на 45-й минуте Крис Смоллинг замкнул прострел Пауло Дибалы, но гол «волков» отменил ВАР - игра рукой. После перерыва Александр Сорлот чуть-чуть не попал в створ, пробивая головой. Поле корнера Микель Оярсабаль дважды расстреливал ворота - попадания в голкипера и перекладину. Игор Субельдия стал антигероем дня, должен был забивать, но как-то не попал по мячу.
0:0 в пользу «Ромы», которая идет дальше.
Протокол игры
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони71' (Кубо Такефуса (71') •Субельдия Игор• 13'Ле Норман Робен•Рико Диего• 39'Браис Мендес79' (Чо Мохамед-Али (79') •Субименди Мартин•Мерино Микель•Сильва Давид•Оярсабаль Микель71' (Сола Алекс (71') •Сорлот Александр62' (Фернандес Карлос (62' 88') 90'
Патрисиу Руй•Манчини Джанлука• 17'Смоллинг Крис• 90'Ибаньес Рожер•Карсдорп Рик 6'42' (Залевски Никола (42') •Спинаццола Леонардо•Кристанте Бриан•Вейналдум Джорджиньо•Пеллегрини Лоренцо87' (Бове Эдоардо (87') •Дибала Пауло76' (Эль-Шаарави Стефан (76') •Белотти Андреа76' (Абрахам Тэмми (76')
16 марта. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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