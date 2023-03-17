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Лига Европы

«Байер» повторно разобрался с «Ференцварошем» Черчесова

17 Марта 2023 • 00:55 Комментировать
Ференцварош
0:2
Байер Л
окончен

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Ференцварош» пытался отыграть два мяча у «Байера». Быстрый гол немцев на третьей минуте серьезно повлиял на ход поединка, это Мусса Диаби с центра поля выбежал на ворота и легко забил. Адама Траоре едва не сравнял счет ударом с линии штрафной, но рикошет и перекладина. Жереми Фримпонг после перерыва забил второй гол гостей, но его отменили из-за офсайда. Угрозу от Сердара Азмуна чудом парировал голкипер, а Диаби метров с 12 попал в штангу. Диаби вскоре отметился проникающий пасом, и Амин Адли рикошетом от стойки удвоил счет.

«Ференцварош» Станислава Черчесова попрощался с еврокубками.

Протокол игры  
Ференцварош0:2Байер Л
  3'Диаби Мусса (0:1)
  81'Адли Амин (0:2)
Дибус ДенешУинго Генри 14' (Маркиньос VI ( 14'Листеш Кристиан 90') Абена МинтиКнустер МатсЧивич ЭльдарЭсити АндерсонВечеи БалинтЗахариассен КристофферГояк АмерТраоре Адама VIIМмаэ Райан 90' (Фредериксен Николай ( 90')
Запасные: Ори ЛевентеКовачевич АднанТот АлексБогдан Адам
Градецки ЛукашТапсоба ЭдмонТа ДжонатанИнкапье Пьеро 82' (Коссуну Одилон ( 82') Фримпонг Жереми 82' (Фосу-Менса Тимоти ( 82') Баккер МитчелПаласиос ЭксекиэльАндрих Роберт 86' (Демирбай Керем ( 86') Диаби МуссаВирц Флориан 71' (Адли Амин ( 71') Азмун Сердар 70' (Гложек Адам ( 70')
Запасные: Ломб НикласПенц ПатрикХадсон-Одои КаллумАзхиль Айман
16 марта. Стадион "Ференц Пушкаш".

 

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