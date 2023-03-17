«Байер» повторно разобрался с «Ференцварошем» Черчесова

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы «Ференцварош» пытался отыграть два мяча у «Байера». Быстрый гол немцев на третьей минуте серьезно повлиял на ход поединка, это Мусса Диаби с центра поля выбежал на ворота и легко забил. Адама Траоре едва не сравнял счет ударом с линии штрафной, но рикошет и перекладина. Жереми Фримпонг после перерыва забил второй гол гостей, но его отменили из-за офсайда. Угрозу от Сердара Азмуна чудом парировал голкипер, а Диаби метров с 12 попал в штангу. Диаби вскоре отметился проникающий пасом, и Амин Адли рикошетом от стойки удвоил счет.
«Ференцварош» Станислава Черчесова попрощался с еврокубками.
Протокол игры
|3'Диаби Мусса (0:1)
|81'Адли Амин (0:2)
Градецки Лукаш•Тапсоба Эдмон•Та Джонатан•Инкапье Пьеро82' (Коссуну Одилон (82') •Фримпонг Жереми82' (Фосу-Менса Тимоти (82') •Баккер Митчел•Паласиос Эксекиэль•Андрих Роберт86' (Демирбай Керем (86') •Диаби Мусса•Вирц Флориан71' (Адли Амин (71') •Азмун Сердар70' (Гложек Адам (70')
Запасные: Ломб Никлас•Пенц Патрик•Хадсон-Одои Каллум•Азхиль Айман
16 марта. Стадион "Ференц Пушкаш".
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