Бельгийский «Унион» выбил из еврокубков «Унион» из Берлина

За путёвку в четвертьфинал Лиги Европы спорили «Унионы» из Бельгии и Германии. Первый матч завершился со счетом 3:3, а сегодня забивали только хозяева. В начале игры команда из Сент-Жиллуаза попала в штангу, а вскоре Тедди Теума метров с 12 метко пробил в правый угол ворот - 1:0. Перевес бельгийцев вылился во второй гол, его в касание забил Жан Амани. В концовке он же снова записал свою фамилию на табло, но ВАР отменил гол из-за офсайда. И все же разгром был, Лоик Лапуссен здорово пробил в цель.

3:0, и «Унион» Сент-Жиллуаз идет дальше.