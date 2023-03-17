Бельгийский «Унион» выбил из еврокубков «Унион» из Берлина

За путёвку в четвертьфинал Лиги Европы спорили «Унионы» из Бельгии и Германии. Первый матч завершился со счетом 3:3, а сегодня забивали только хозяева. В начале игры команда из Сент-Жиллуаза попала в штангу, а вскоре Тедди Теума метров с 12 метко пробил в правый угол ворот - 1:0. Перевес бельгийцев вылился во второй гол, его в касание забил Жан Амани. В концовке он же снова записал свою фамилию на табло, но ВАР отменил гол из-за офсайда. И все же разгром был, Лоик Лапуссен здорово пробил в цель.
3:0, и «Унион» Сент-Жиллуаз идет дальше.
Протокол игры
|(1:0) Теума Тедди18'
|(2:0) Амани Жан63'
|(3:0) Лапуссен Лоик90'
Морис Антони•Кандусс Исмаэль•Бёрджесс Кристиан•Ван дер Хейден Сибе•Ниукоп Барт• 85'Амани Жан•Линен Сенне•Теума Тедди85' (Эль Аззоузи Уссама (85') •Лапуссен Лоик•Саймон Адингра67' (Нильссон Хокан (67') •Бонифасе Виктор90' (Терхо Каспер (90')
Рённов Фредерик•Духи Данило•Кнохе Робин•Лейте Диогу• 27'Юранович Йосип74' (Гисельман Нико (74') •Лайдуни Аисса 48'56' (Хаберер Яник (56' 60') • 80'Хедира Рани• 90'Торсби Мортен67' (Левелинг Джейми (67') •Руссийон Жером74' (Триммель Кристофер (74') •Бекер Шеральдо•Михель Свен56' (Сибачо Жордан (56')
Запасные: Мацеевски Тим•Штайн Янник•Еккель Пауль•Грилль Леннарт
16 марта. Стадион "Лото-парк".
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