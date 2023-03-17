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Лига Европы

Бельгийский «Унион» выбил из еврокубков «Унион» из Берлина

17 Марта 2023 • 00:54 Комментировать
Унион Сент-Жиллуаз
3:0
Унион Берлин
окончен

За путёвку в четвертьфинал Лиги Европы спорили «Унионы» из Бельгии и Германии. Первый матч завершился со счетом 3:3, а сегодня забивали только хозяева. В начале игры команда из Сент-Жиллуаза попала в штангу, а вскоре Тедди Теума метров с 12 метко пробил в правый угол ворот - 1:0. Перевес бельгийцев вылился во второй гол, его в касание забил Жан Амани. В концовке он же снова записал свою фамилию на табло, но ВАР отменил гол из-за офсайда. И все же разгром был, Лоик Лапуссен здорово пробил в цель.

3:0, и «Унион» Сент-Жиллуаз идет дальше.

Протокол игры  
Унион Сент-Жиллуаз3:0Унион Берлин
(1:0) Теума Тедди18'  
(2:0) Амани Жан63'  
(3:0) Лапуссен Лоик90'  
Морис АнтониКандусс ИсмаэльБёрджесс КристианВан дер Хейден СибеНиукоп Барт  85'Амани ЖанЛинен СеннеТеума Тедди 85' (Эль Аззоузи Уссама ( 85') Лапуссен ЛоикСаймон Адингра 67' (Нильссон Хокан ( 67') Бонифасе Виктор 90' (Терхо Каспер ( 90')
Запасные: Пуэртас КэмеронИмбрехтс ЙоахимЭккерт Айенса ДеннисМатида КокиПирар ЛюкаХугевельде НатанСайкс Росс
Рённов ФредерикДухи ДанилоКнохе РобинЛейте Диогу  27'Юранович Йосип 74' (Гисельман Нико ( 74') Лайдуни Аисса  48' 56' (Хаберер Яник ( 56'  60'  80') Хедира Рани  90'Торсби Мортен 67' (Левелинг Джейми ( 67') Руссийон Жером 74' (Триммель Кристофер ( 74') Бекер ШеральдоМихель Свен 56' (Сибачо Жордан ( 56')
Запасные: Мацеевски ТимШтайн ЯнникЕккель ПаульГрилль Леннарт
16 марта. Стадион "Лото-парк".

 

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