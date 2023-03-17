Тен Хаг: «Фернандеш выглядит всё лучше с каждым матчем»

Рулевой «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг похвалил полузащитника своей команды Бруну Фернандеша.

В прошедшем сегодня матче 1/8 финала Лиги Европы против «Бетиса» португалец провёл на поле 67 минут. Коллектив тен Хага увёз из Испании минимальную победу и вышел в следующую стадию, выиграв двухматчевое противостояние с общим счётом 5:1.

«В последние недели Бруну находится в потрясающей форме, он является примером для всей нашей команды, – рассказывает в послематчевом интервью нидерландский тренер. – Фернандеш очень важен в переходных фазах, прессинге и контрпрессинге. С каждым матчем он выглядит всё лучше», – поведал специалист.