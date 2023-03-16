Защитник «Ромы» Карсдорп покинул поле из-за травмы лица

В матче 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Реал Сосьедад» принимает в Сан-Себастьяне «Рому», случился неприятный эпизод. В конце первого тайма защитник «волков» Рик Карсдорп получил удар в лицо от плеча Диего Рико.

После инцидента защитнику на помощь пришла бригада медиков. На тряпке, которую подносили к лицу игрока, была видна кровь. Не исключено, что футболисту сломали нос или выбили зуб. Спустя несколько минут после столкновения нидерландца сменил Никола Залевски.

Напомним, что после первого тайма ответного матча в Испании пока нулевая ничья. Гол «в раздевалку» хозяевам забил опытный Крис Смоллинг, однако рефери отменил взятие ворот из-за офсайда. Следите за текстовой трансляцией встречи на портале Liveresult.ru.