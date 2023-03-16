Магуайр: «По-прежнему чувствую себя важным в «Манчестер Юнайтед»

Капитан «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр ответил на вопрос о своей роли в команде Эрика тен Хага.

30-летний футболист редко проходит в стартовый состав «красных дьяволов». В сегодняшнем поединке Лиги Европы против «Бетиса» защитник появился на поле с первых минут и помог команде победить с минимальным счётом.

«Единственное, что я могу делать, – продолжать упорно работать на тренировках. С моего последнего выхода в старте прошло не так уж много времени. Конечно, я бы хотел играть чаще, но я по-прежнему чувствую, что важен для команды на поле и за его пределами. Я изо всех сил стараюсь ради блага «Манчестер Юнайтед», – заявил в интервью BT Sport Магуайр.