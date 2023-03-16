«Шахтёр» стал второй командой в истории Лиги Европы, пропустившей семь голов в матче

Донецкий «Шахтёр» - вторая команда в истории Лиги Европы, которая пропустила семь голов в одном матче. Ранее это случалось только с нидерландским клубом «АЗ» из города Алкмаар. В 2017 году нидерландская команда уступила «Лиону» со счётом 1:7 и вылетела из Лиги Европы. Общий счёт того двухматчевого противостояния в плей-офф ЛЕ - 11:2.

Напомним, сегодня вечером «Шахтёр» разгромно проиграл «Фейеноорду» на выезде – 1:7. Первый матч в паре в рамках 1/8 финала Лиги Европы завершился вничью – 1:1.

Ранее мы писали, что сегодняшнее поражение «Шахтёра» стало одним из крупнейших в еврокубках для «горняков».