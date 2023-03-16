Джака установил личный рекорд по количеству голов за сезон в «Арсенале»

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы лондонский «Арсенал» сражается с лиссабонским «Спортингом», и уже в первом тайме албанский футболист со швейцарским паспортом Гранит Джака открыл счет. Как оказалось, для Джаки это был пятый гол в текущем сезоне в составе «Арсенала» с учетом всех турниров, в которых принимает участие клуб, что стало его личным рекордом. Ранее Джака столь много в «Арсенале» за сезон не забивал.

Следить за событиями игры между лондонским «Арсеналом» и лиссабонским «Спортингом» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.