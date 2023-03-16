Тен Хаг – о победе над «Бетисом»: «Очень доволен работой игроков»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Эрик тен Хаг поделился мыслями после выхода команды в четвертьфинал Лиги Европы.

«Красные дьяволы» минимально обыграли «Бетис» в Испании после крупной победы (4:1) в первой встрече.

«Нам нравится принимать сложные вызовы, и мы знали, на что способен «Бетис». Нам удалось дважды обыграть такого соперника, поэтому, думаю, мы выступили отлично.

Вышедшие сегодня игроки потрясающе себя проявили – очередное доказательство того, что наша сила не ограничивается 11-ю основными футболистами», – высказался в послематчевом интервью BT Sport нидерландский рулевой.