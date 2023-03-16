​«Фейеноорд» одержал вторую самую крупную победу для нидерландских клубов в еврокубках

Со счетом 7:1 в пользу «Фейеноорда» закончился его матч с донецким «Шахтером» в рамках 1/8 финала Лиги Европы - горняки были биты по всем фронтам. Теперь «Фейеноорд», один из самых титулованных клубов своей страны, сыграет в четвертьфинале - в отличие от «Аякса», который уже закончил свой европейский сезон.

Однако побить рекорд амстердамцев «Фейеноорд» все-таки не сумел, да и далеко было до этого, ведь в сезоне 1979/1980 «Аякс» обыграл кипрскую «Омонию» в Кубке Кубков со счетом 10:0, что остается самой крупной европейской победой нидерландских клубов. «Фейеноорд» расположился на втором месте.