Магуайр высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Бетисом»

Центральный защитник «Манчестер Юнайтед» Гарри Магуайр рассказал, что думает об игре команды в матче против «Бетиса» (1:0).

«Красные дьяволы» шагнули в четвертьфинал Лиги Европы, одолев соперников из Испании с общим счётом 5:1.

«Мы хорошо провели оба матча. «Бетис» – серьёзный оппонент, команда занимает пятое место в Ла Лиге. Мы знали, что нам не будет легко. Нас не удивило активное начало со стороны соперников. Во втором тайме мы здорово контролировали игру и забили заслуженный гол, после чего не сбавляли обороты», – заявил в послематчевом интервью BT Sport капитан «Манчестер Юнайтед».