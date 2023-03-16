«Севилья» удержала нужный счёт и прошла «Фенербахче»

После домашней победы (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» приехала на игру с «Фенербахче», имея твердое намерение отбиться и удержать итоговый перевес. Турки же постоянно искали счастья впереди. В конце первого тайма была зафиксирована игра рукой у гостей, и Эннер Валенсия уверенно пробил с 11 метров. Еще до перерыва он мог удвоить перевес, но его плотный удар в последний момент блокировал защитник. Арда Гюлер издали прицельно бил и немного не попал. Валенсия со средней лишь минимально промахнулся. Время таяло, а счет не менялся, Эмре Мор с рикошетом направил мяч рядом с девяткой. У гостей на 90-й минуте Эрик Ламела со штрафного стрельнул в штангу.

0:1, «Севилья» проиграла, но идет дальше.