Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Севилья» удержала нужный счёт и прошла «Фенербахче»

16 Марта 2023 • 22:49 Комментировать
Фенербахче
1:0
Севилья
окончен

После домашней победы (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» приехала на игру с «Фенербахче», имея твердое намерение отбиться и удержать итоговый перевес. Турки же постоянно искали счастья впереди. В конце первого тайма была зафиксирована игра рукой у гостей, и Эннер Валенсия уверенно пробил с 11 метров. Еще до перерыва он мог удвоить перевес, но его плотный удар в последний момент блокировал защитник. Арда Гюлер издали прицельно бил  и немного не попал. Валенсия со средней лишь минимально промахнулся. Время таяло, а счет не менялся, Эмре Мор с рикошетом направил мяч рядом с девяткой. У гостей на 90-й минуте Эрик Ламела со штрафного стрельнул в штангу.

0:1, «Севилья» проиграла, но идет дальше.

Протокол игры  
Фенербахче1:0Севилья
(1:0) Валенсия Эннер41'  
Байиндыр АлтайКадыоглу ФердиАзиз Сердар  45' 84' (Педро Жоао ( 84') Акайдин СаметСалаи АттилаВаленсия Эннер 84' (Мор Эмре ( 84') Юксек Исмаил  90'Зайц Миха 75' (Яндаш Мерт Хакан ( 75') Остерволде ДжейденГюлер Арда 84' (Росси Диего ( 84') Бачуайи Миши 19' (Кинг Джошуа ( 19')
Запасные: Виллиан АраоЧетин ОсманЭгрибайят Ирфан ДжанКавечи ИрфанКреспо МигельОсайи-Самуэль Брайт
Дмитрович МаркоБаде Луак  45'Гудель НеманьяТеллес АлексМонтьель Гонсало 83' (Навас Хесус ( 83') Акунья МаркосТоррес Оливер 73' (Окампос Лукас ( 73') Фернандо РежесРакитич Иван 83' (Хордан Хоан ( 83'  90') Мир Рафа 73' (Сусо Хесус ( 73') Эн-Несири Юссеф 59' (Ламела Эрик ( 59')
Запасные: Флорес АльбертоБуну ЯссинХиль БрианБуэно Ману
16 марта. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".

 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фенербахче Севилья
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Ювентус Ювентус
0
2
3.15 3.20 2.44
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
3.55 3.55 2.09
Видео
Окончен
Фенербахче Фенербахче
Севилья Севилья
1
0
2.38 3.35 3.10
Видео
Окончен
Фейеноорд Фейеноорд
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
7
1
1.56 4.30 6.00
Видео
73 мин
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин Унион Берлин
2
0
Видео
73 мин
Ференцварош Ференцварош
Байер Л Байер Л
0
1
3.85 3.60 2.00
Видео
73 мин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Рома Рома
0
0
2.39 3.40 3.05
Видео
73 мин
Арсенал Арсенал
Спортинг Л Спортинг Л
1
1
1.45 4.60 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
00:08 · Лига Европы
Дель Пьеро: «Голы Влаховича и Кьезы очень важны с психологической точки зрения»
16 Марта
23:54 · Лига Европы
Защитник «Ромы» Карсдорп покинул поле из-за травмы лица
23:49 · Лига Европы
Магуайр: «По-прежнему чувствую себя важным в «Манчестер Юнайтед»
23:41 · Лига Европы
«Шахтёр» стал второй командой в истории Лиги Европы, пропустившей семь голов в матче
23:40 · Лига Европы
Грифо сожалеет, что не смог огорчить «Ювентус»
23:40 · Лига Европы
Влахович: «Очень важный для меня гол»
23:35 · Лига Европы
Джака установил личный рекорд по количеству голов за сезон в «Арсенале»
23:31 · Лига Европы
Тен Хаг – о победе над «Бетисом»: «Очень доволен работой игроков»
23:29 · Лига Европы
Кьеза: «У Влаховича есть всё, чтобы стать выдающимся игроком»
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял двух защитников в первом тайме матча со «Спортингом»
23:23 · Лига Европы
Аллегри: «Влахович забил, но ему ещё надо работать над собой»
23:19 · Лига Европы
​«Фейеноорд» одержал вторую самую крупную победу для нидерландских клубов в еврокубках
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял правого защитника
23:14 · Лига Европы
Магуайр высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Бетисом»
23:00 · Турция
Все турецкие клубы покинули еврокубки
Все новости
Рекомендуем