«Севилья» удержала нужный счёт и прошла «Фенербахче»

После домашней победы (2:0) в первом матче 1/8 финала Лиги Европы «Севилья» приехала на игру с «Фенербахче», имея твердое намерение отбиться и удержать итоговый перевес. Турки же постоянно искали счастья впереди. В конце первого тайма была зафиксирована игра рукой у гостей, и Эннер Валенсия уверенно пробил с 11 метров. Еще до перерыва он мог удвоить перевес, но его плотный удар в последний момент блокировал защитник. Арда Гюлер издали прицельно бил и немного не попал. Валенсия со средней лишь минимально промахнулся. Время таяло, а счет не менялся, Эмре Мор с рикошетом направил мяч рядом с девяткой. У гостей на 90-й минуте Эрик Ламела со штрафного стрельнул в штангу.
0:1, «Севилья» проиграла, но идет дальше.
Протокол игры
|(1:0) Валенсия Эннер41'
Байиндыр Алтай•Кадыоглу Ферди•Азиз Сердар 45'84' (Педро Жоао (84') •Акайдин Самет•Салаи Аттила•Валенсия Эннер84' (Мор Эмре (84') •Юксек Исмаил• 90'Зайц Миха75' (Яндаш Мерт Хакан (75') •Остерволде Джейден•Гюлер Арда84' (Росси Диего (84') •Бачуайи Миши19' (Кинг Джошуа (19')
Дмитрович Марко•Баде Луак• 45'Гудель Неманья•Теллес Алекс•Монтьель Гонсало83' (Навас Хесус (83') •Акунья Маркос•Торрес Оливер73' (Окампос Лукас (73') •Фернандо Режес•Ракитич Иван83' (Хордан Хоан (83') • 90'Мир Рафа73' (Сусо Хесус (73') •Эн-Несири Юссеф59' (Ламела Эрик (59')
Запасные: Флорес Альберто•Буну Яссин•Хиль Бриан•Буэно Ману
16 марта. Стадион "Фенербахче Шюкрю Сараджоглу".
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