Рэшфорд - самый молодой игрок в истории «Манчестер Юнайтед», забивший 25 голов в европейских турнирах

В ответном матче 1/8 финала Лиги Европы английский «Манчестер Юнайтед» уверенно переиграл «Бетис», в начале второй половины игры Маркус Рэшфорд забил единственный гол встречи.

Как выяснилось, для молодого игрока это был двадцать пятый гол за «Манчестер Юнайтед» в европейских турнирах, благодаря чему он установил рекорд - в возрасте 25 лет 136 дней он стал самым молодым игроком в истории клуба, добравшимся до такого показателя.

Более того, это рекорд также для англичан в целом, Маркус Рэшфорд - самый молодой английский джентльмен, забивший 25 голов в матчах европейских турниров.