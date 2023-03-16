«Манчестер Юнайтед» опять сильнее испанцев: после «Барселоны» англичане выбили из Лиги Европы «Бетис»

Севильский «Бетис» и «Манчестер Юнайтед» сыграли ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игра плей-офф еврокубка состоялся 16 марта на стадионе «Бенито Вильямарин».

Невероятно плотный график «МЮ» не сподвиг Эрика тен Хага на серьёзную ротацию. Пожалел тренер только оборонительную линию – на скамейке начали матч Далот, Шоу и Варан. Каземиро играл с удвоенной энергией, у него впереди длительная дисквалификация на полях Англии, в атаке Рэшфорда, Вегхорста и Бруну Фернандеша дополнил Факундо Пельистри.

Начали «дьяволы» бодро – Фред крутил/навешивал с правого фланга, едва не забросив мяч в угол ворот, затем Каземиро замкнул кросс Бруну Фернандеша, но пробил рядом со штангой. Весёлое начало подхватил и «Бетис», которому терять было нечего. Причём моменты у «огурцов» были даже лучше. Чего стоит только выход Хуанми на Де Хеа, на скорости форвард обогнул защитников, вышел на одинокого голкипера, но пробил чуть левее створа.

Следом Хоакин улучшил командную точность, правда, и этого не хватило. 41-летний ветеран лихо развернулся на дуге штрафной площади и выдал кручённый удар, направив мяч в штангу. Красивый гол не состоялся. На исходе получаса игры прошёл проникающий пас на правый край штрафной площади, куда выдернулся активный Хуанми. Пытался он перекинуть Де Хеа – Давид грудью отбил, сам же Хуанми добивал головой по пустым воротам, но послал мяч на трибуны.

Феноменальная расточительность «Бетиса» аукнулась команде во втором тайме. «Юнайтед» вообще с течением времени играл всё увереннее и всё серьёзнее захватывал инициативу. Маркус Рэшфорд получил россыпь моментов: сначала оказался с глазу на глаз с голкипером, пробил низом метров с 12, но Руй Силва ногой мяч парировал. Затем уже убежал на рандеву с португальцем, пальнул сильно, но мимо ворот. Оказалось, это была пристрелка.

Третьим шансом (даже полушансом) Маркус воспользовался сполна. От Каземиро получил он мяч метрах в 25 от ворот, не стал приближаться к воротам, а вместо этого хлёстко пробил и упаковал мяч аккурат под штангу – 0:1. Пушка Рэшфорда окончательно прибила призрачную интригу матча, но ещё пару моментов высыпали «дьяволы» на соперника. Магуайр ввыиграл верх после углового и пробил рядом со штангой. Затем Забитцер с угла вратарской бил после суматохи на угловом ударе – Руй Силва успел закрыть «домик».

Избежал «Бетис» крупного поражения во втором матче, но не избежал обычного. «Манчестер Юнайтед» без проблем вышел в четвертьфинал Лиги Европы.