Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Лига Европы

«Манчестер Юнайтед» опять сильнее испанцев: после «Барселоны» англичане выбили из Лиги Европы «Бетис»

16 Марта 2023 • 22:37 Комментировать (1)
Бетис
0:1
Манчестер Юнайтед
окончен

Севильский «Бетис» и «Манчестер Юнайтед» сыграли ответный матч в рамках 1/8 финала Лиги Европы. Игра плей-офф еврокубка состоялся 16 марта на стадионе «Бенито Вильямарин».

Протокол игры  
Бетис0:1Манчестер Юнайтед
  55'Рэшфорд Маркус (0:1)
Силва РуиСабали ЮссуфПесселья ХерманГонсалес ЭдгарАбнер 26' (Миранда Хуан ( 26') Гидо Родригес 66' (Гуардадо Андрес ( 66') Карвалью ВилльямРуибаль Айтор 59' (Иглесиас Борха ( 59') Хоакин Санчес 59' (Каналес Серхио ( 59') Хуанми МигельПерес Айосе 59' (Виллиан Жозе ( 59')
Запасные: Энрике ЛуисМартин ДаниэльВиктор РуисГаррета ФеликсРодри РодригоПерес ДаниБраво Клаудио
Де Хеа ДавидУан-Биссака Аарон 75' (Далот Диогу ( 75') Магуайр ГарриМартинес Лисандро 75' (Линделоф Виктор ( 75') Маласиа ТиреллФернандеш Бруну 68' (Эланга Энтони ( 68') Каземиро КарлосПельистри Факундо  29'Фред Сантос 60' (Санчо Джедон ( 60') Рэшфорд Маркус 60' (Забитцер Марсель ( 60') Вегхорст Ваут
Запасные: Варан РафаэльШоу ЛюкАнтониБатлэнд ДжекХитон ТомМактоминай Скотт
16 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).

 

Невероятно плотный график «МЮ» не сподвиг Эрика тен Хага на серьёзную ротацию. Пожалел тренер только оборонительную линию – на скамейке начали матч Далот, Шоу и Варан. Каземиро играл с удвоенной энергией, у него впереди длительная дисквалификация на полях Англии, в атаке Рэшфорда, Вегхорста и Бруну Фернандеша дополнил Факундо Пельистри.

Начали «дьяволы» бодро – Фред крутил/навешивал с правого фланга, едва не забросив мяч в угол ворот, затем Каземиро замкнул кросс Бруну Фернандеша, но пробил рядом со штангой. Весёлое начало подхватил и «Бетис», которому терять было нечего. Причём моменты у «огурцов» были даже лучше. Чего стоит только выход Хуанми на Де Хеа, на скорости форвард обогнул защитников, вышел на одинокого голкипера, но пробил чуть левее створа.

Следом Хоакин улучшил командную точность, правда, и этого не хватило. 41-летний ветеран лихо развернулся на дуге штрафной площади и выдал кручённый удар, направив мяч в штангу. Красивый гол не состоялся. На исходе получаса игры прошёл проникающий пас на правый край штрафной площади, куда выдернулся активный Хуанми. Пытался он перекинуть Де Хеа – Давид грудью отбил, сам же Хуанми добивал головой по пустым воротам, но послал мяч на трибуны.

Феноменальная расточительность «Бетиса» аукнулась команде во втором тайме. «Юнайтед» вообще с течением времени играл всё увереннее и всё серьёзнее захватывал инициативу. Маркус Рэшфорд получил россыпь моментов: сначала оказался с глазу на глаз с голкипером, пробил низом метров с 12, но Руй Силва ногой мяч парировал. Затем уже убежал на рандеву с португальцем, пальнул сильно, но мимо ворот. Оказалось, это была пристрелка.

Третьим шансом (даже полушансом) Маркус воспользовался сполна. От Каземиро получил он мяч метрах в 25 от ворот, не стал приближаться к воротам, а вместо этого хлёстко пробил и упаковал мяч аккурат под штангу – 0:1. Пушка Рэшфорда окончательно прибила призрачную интригу матча, но ещё пару моментов высыпали «дьяволы» на соперника. Магуайр ввыиграл верх после углового и пробил рядом со штангой. Затем Забитцер с угла вратарской бил после суматохи на угловом ударе – Руй Силва успел закрыть «домик».

Избежал «Бетис» крупного поражения во втором матче, но не избежал обычного. «Манчестер Юнайтед» без проблем вышел в четвертьфинал Лиги Европы.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Бетис Манчестер Юнайтед
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (1)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
CELTIC FROST
17 Марта 2023 в 00:07
И это хорошо... С испанцами статистику надо улучшать)
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен
Фрайбург Фрайбург
Ювентус Ювентус
0
2
3.15 3.20 2.44
Видео
Окончен
Бетис Бетис
Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед
0
1
3.55 3.55 2.09
Видео
Окончен
Фенербахче Фенербахче
Севилья Севилья
1
0
2.38 3.35 3.10
Видео
Окончен
Фейеноорд Фейеноорд
Шахтёр Донецк Шахтёр Донецк
7
1
1.56 4.30 6.00
Видео
73 мин
Унион Сент-Жиллуаз Унион Сент-Жиллуаз
Унион Берлин Унион Берлин
2
0
Видео
73 мин
Ференцварош Ференцварош
Байер Л Байер Л
0
1
3.85 3.60 2.00
Видео
73 мин
Реал Сосьедад Реал Сосьедад
Рома Рома
0
0
2.39 3.40 3.05
Видео
73 мин
Арсенал Арсенал
Спортинг Л Спортинг Л
1
1
1.45 4.60 7.60
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Марта
00:08 · Лига Европы
Дель Пьеро: «Голы Влаховича и Кьезы очень важны с психологической точки зрения»
16 Марта
23:54 · Лига Европы
Защитник «Ромы» Карсдорп покинул поле из-за травмы лица
23:49 · Лига Европы
Магуайр: «По-прежнему чувствую себя важным в «Манчестер Юнайтед»
23:41 · Лига Европы
«Шахтёр» стал второй командой в истории Лиги Европы, пропустившей семь голов в матче
23:40 · Лига Европы
Грифо сожалеет, что не смог огорчить «Ювентус»
23:40 · Лига Европы
Влахович: «Очень важный для меня гол»
23:35 · Лига Европы
Джака установил личный рекорд по количеству голов за сезон в «Арсенале»
23:31 · Лига Европы
Тен Хаг – о победе над «Бетисом»: «Очень доволен работой игроков»
23:29 · Лига Европы
Кьеза: «У Влаховича есть всё, чтобы стать выдающимся игроком»
23:28 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял двух защитников в первом тайме матча со «Спортингом»
23:23 · Лига Европы
Аллегри: «Влахович забил, но ему ещё надо работать над собой»
23:19 · Лига Европы
​«Фейеноорд» одержал вторую самую крупную победу для нидерландских клубов в еврокубках
23:16 · Англия. Премьер-лига
«Арсенал» потерял правого защитника
23:14 · Лига Европы
Магуайр высказался о победе «Манчестер Юнайтед» над «Бетисом»
23:00 · Турция
Все турецкие клубы покинули еврокубки
Все новости
Рекомендуем