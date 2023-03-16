Жезус выйдет в старте «Арсенала» на матч против «Спортинга», Сака на скамейке

Лондонский «Арсенал» и лиссабонский «Спортинг» обнародовали свои составы на ответный матч 1/8 финала Лиги чемпионов. Игра начнётся в 23:00 в Лондоне на арене «Эмирейтс».

«Арсенал»: Ремсдейл, Томиясу, Салиба, Габриэль дос Сантос, Зинченко, Джака, Жоржиньо, Виейра, Мартинелли, Жезус, Нелсон;

«Спортинг»: Адан, Инасиу, Диоманде, Сен-Жюст, Матеус, Угарте, Поте, Эсгаю, Эдвардс, Паулинью, Тринкан;

Отметим, что впервые за долгое время в основе «канониров» сыграет бразильский форвард Габриэль Жезус. Один из лидеров атаки «Арсенала» Букайо Сака начнёт матч на скамейке запасных.

Не пропустите текстовую трансляцию встречи на портале Liveresult.ru.