Азмун – в основе «Байера» на матч с «Ференцварошем» Черчесова

Иранский форвард «Байера» Сердар Азмун, хорошо знакомый любителям российского футбола, вышел в основном составе своей команды на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша». Руководит венгерским клубом, напомним, россиянин Станислав Черчесов.

Составы обеих команд выглядят следующим образом:

«Ференцварош»: Дибус, Уинго, Абена, Кнустер, Чивич, Вечеи, Эсити, Захариассен, Гояк, Траоре, Ммаэ;

«Байер»: Градецки, Баккер, Инкапье, Та, Тапсоба, Фримпонг, Паласиос, Андрих, Вирц, Диаби, Азмун;

Напомним, что первый матч в рамках пары завершился неделю назад в Германии уверенной победой «фармацевтов» - 2:0.

Текстовую трансляцию события как всегда проведёт портал Liveresult.ru.