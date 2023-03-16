«Арсенал» - «Спортинг»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Лондоне проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Арсеналом» и «Спортингом».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Арсенал - Спортинг Л
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Протокол игры
Рамсдейл Аарон•Томиясу Такэхиро•Салиба Вильям•Габриэль дос Сантос•Зинченко Александр•Нелсон Райс•Жоржиньо II•Джака Гранит•Виейра Фабиу•Жезус Габриэл•Мартинелли Габриэл
Адан Антонио•Сен-Жюст Джеремая•Диоманде Усман•Инасиу Гонсалу•Эсгаю Рикарду•Поте•Угарте Мануэль•Матеус Рейс•Эдвардс Маркус•Паулинью Жуан•Тринкан Франсишку
16 марта. Стадион "Эмирейтс" (Лондон).
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