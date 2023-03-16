«Реал Сосьедад» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Испании проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедадом» и «Ромой».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Реал Сосьедад - Рома
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Протокол игры
Ремиро Алехандро•Горосабел Андони•Субельдия Игор•Ле Норман Робен•Рико Диего•Браис Мендес•Субименди Мартин•Мерино Микель•Сильва Давид•Сорлот Александр•Оярсабаль Микель
Патрисиу Руй•Ибаньес Рожер•Смоллинг Крис•Манчини Джанлука•Карсдорп Рик•Пеллегрини Лоренцо•Кристанте Бриан•Вейналдум Джорджиньо•Спинаццола Леонардо•Дибала Пауло•Белотти Андреа
16 марта. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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