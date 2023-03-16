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Лига Европы

«Реал Сосьедад» - «Рома»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

16 Марта 2023 • 22:30 Комментировать
Реал Сосьедад
...
Рома
1 2.02 X 3.20 2 4.15
Через 0 ч. 10 мин.

В Испании проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Реал Сосьедадом» и «Ромой».

Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.

Источник 1Источник 2Источник 3

Протокол игры  
Реал Сосьедад0:0Рома
Ремиро АлехандроГоросабел АндониСубельдия ИгорЛе Норман РобенРико ДиегоБраис МендесСубименди МартинМерино МикельСильва ДавидСорлот АлександрОярсабаль Микель
Запасные: Фернандес КарлосГевара АндерКубо ТакефусаИльяраменди АсьерМуньос АйхенБарренечеа АндерСубиаурре АндониЧо Мохамед-АлиСола АлексПачеко ХонТуррьентес БеньятНаварро Роберто
Патрисиу РуйИбаньес РожерСмоллинг КрисМанчини ДжанлукаКарсдорп РикПеллегрини ЛоренцоКристанте БрианВейналдум ДжорджиньоСпинаццола ЛеонардоДибала ПаулоБелотти Андреа
Запасные: Боер ПьетроЗалевски НиколаЭль-Шаарави СтефанБове ЭдоардоАбрахам ТэммиЧелик МехметВольпато КристианТахирович БенджаминСвилар МилеКумбулла МарашКамара Мохамед III
16 марта. Стадион "Аноэта" (Сан-Себастьян).
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Рома Реал Сосьедад
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РЕАЛ СОСЬЕДАД РОМА
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Реал Сосьедад Реал Сосьедад
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