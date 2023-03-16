Генич не верит, что «Ференцварош» пройдёт «Байер» в Лиге Европы

Известный российский комментатор Константин Генич считает, что «Ференцварошу» Станислава Черчесова будет не по силам обыграть дома «Байер».

«Байер» сейчас действительно очень хорош, они забили три мяча «Монако» на прошлой стадии в ЛЕ. Эта команда любит использовать открытое пространство», - заявил Генич в эфире «Матч ТВ».

Комментатор отметил, что счёт 0:2 — это далеко не приговор для венгерской команды, однако подопечным Черчесова будет трудно не раскрыться так, чтобы «Байер» не наказал.

Напомним, что в первом матче в рамках этой пары на стадии 1/8 финала сильнее оказались «фармацевты» - 2:0. Ответная игра пройдёт сегодня в Будапеште на «Пушкаш Арене».