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Лисандро Мартинес: «Мы сразимся за АПЛ в следующем сезоне»

16 Марта 2023 • 21:10 Комментировать
Бетис
0:1
Манчестер Юнайтед
1 100.00 X 8.00 2 1.08
2-й тайм

Аргентинский защитник «Манчестер Юнайтед» Лисанждро Мартинес выразил уверенность в том, что его команда сможет побороться за победу в чемпионате Англии в следующем сезоне. Сегодня там лидирует «Арсенал», преследуемый на некотором отдалении «Манчестер Сити», в то время как остальные вряд ли могут как-то вмешаться в борьбу за чемпионский титул. Но Мартинес уже ждет следующий сезон:

- У нас хороший состав, мы «Манчестер Юнайтед», а это значит, что мы должны побеждать в каждом турнире, в котором принимаем участие, - цитирует слова Мартинеса BBC Sport.

Следить за событиями игры Лиги Европы между «Бетисом» и «Манчестер Юнайтед» можно в формате прямой онлайн-трансляции. Ссылка на нее доступна на нашем сайте.

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Евро-Футбол.Ру,
Манчестер Юнайтед Лисандро Мартинес
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БЕТИС МАНЧЕСТЕР ЮНАЙТЕД
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