Эдегор поделился ожиданиями от матча со «Спортингом»

Капитан лондонского «Арсенала» Мартин Эдегор поделился ожиданиями от грядущего мачта в Лиге Европы против лиссабонского «Спортинга». Его «канониры» сегодня сыграют на домашней арене «Эмирейтс».

«Мы сможем пройти в следующий раунд при условии, если извлечём уроки из прошлого матча, из того, что мы сделали в нём не так. Та встреча оказалась слишком открытой и ход игры мы не контролировали. Но с другой стороны у нас было немало хороших моментов у ворот соперника», - рассказал Эдегор пресс-службе «Арсенала».

Напомним, что первый матч в паре в рамках 1/8 финала состоялся неделей ранее – соперники сошлись на ничейном результате – 2:2.