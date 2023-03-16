«Бетис» - «Манчестер Юнайтед»: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0

В Севилье проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Манчестер Юнайтед».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Бетис - Манчестер Юнайтед
Доступ после регистрации
Протокол игры
Силва Руи•Сабали Юссуф•Песселья Херман•Гонсалес Эдгар•Абнер•Гидо Родригес•Карвалью Вилльям•Руибаль Айтор•Хоакин Санчес•Хуанми Мигель•Перес Айосе
Де Хеа Давид•Уан-Биссака Аарон•Магуайр Гарри•Мартинес Лисандро•Маласиа Тирелл•Каземиро Карлос•Фред Сантос•Пельистри Факундо•Фернандеш Бруну•Рэшфорд Маркус•Вегхорст Ваут
16 марта. Стадион "Бенито Вильямарин" (Севилья).
Бан пользователя