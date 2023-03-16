«Фейеноорд» - «Шахтёр»: прямая трансляция, составы, онлайн - 1:0

В Нидерландах проходит ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Фейеноордом» и «Шахтёром».
Онлайн-трансляция, стартовые составы и счёт матча на текущий момент доступны вашему вниманию.
Видеотрансляция матча Фейеноорд - Шахтёр Донецк
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Протокол игры
|(1:0) Хименес Сантьяго Томас9'
Велленройтер Тимон•Гертрейда Лютсхарел•Траунер Гернот•Ганцко Давид•Лопес Маркос IV•Виффер Матс•Шиманьски Себастьян•Кекчю Оркун•Джаханбахш Алиреза•Хименес Сантьяго Томас•Идрисси Уссама
Трубин Анатолий•Конопля Ефим•Бондарь Валерий•Матвиенко Николай•Михайличенко Богдан•Степаненко Тарас•Зубков Александр•Бондаренко Артём•Судаков Георгий•Крыськив Дмитрий•Траоре Лассина
16 марта. Стадион "Де Кёйп" (Роттердам).
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