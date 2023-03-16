Объявлены составы на ответный матч «Бетиса» и «Манчестер Юнайтед»

Мануэль Пеллегрини и Эрик тен Хаг определились с составами на ответный матч 1/8 финала Лиги Европы между «Бетисом» и «Манчестер Юнайтед».

Состав «Бетиса»: Силва, Абнер, Гонсалес, Песселья, Сабали, Карвалью, Родригес, Хуанми, Хоакин, Руибаль, Перес.

Состав «Манчестер Юнайтед»: Де Хеа, Маласиа, Мартинес, Магуайр, Уан-Биссака, Фред, Каземиро, Рэшфорд, Фернандеш, Пельистри, Вегхорст.

Напомним, что в первом матче «красные дьяволы» уверенно выиграли в родных стенах со счётом 4:1. Ответный поединок на «Бенито Вильямарин» начнётся в 20:45 по московскому времени.