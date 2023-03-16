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Лига Европы

Булыкин оценил шансы «Ференцвароша» пройти «Байер» в Лиге Европы

16 Марта 2023 • 18:26 Комментировать
Ференцварош
...
Байер Л
1 4.20 X 3.90 2 1.85
Через 3 ч. 48 мин.

Бывший нападающий сборной России Дмитрий Булыкин высказался о шансах «Ференцвароша» Станислава Черчесова пройти леверкузенский «Байер» на стадии 1/8 финала Лиги Европы. Сегодня вечером состоится ответный матч в паре.

«Венграм будет тяжело, «Байер» — сильная команда, забили два. Но даже при 0:2 «Ференцварош» будет пытаться хорошо сыграть. И если они забьют первыми, то это будет интересно», - заявил Булыкин «Газете.Ру».

Первый ход в этой партии оказался, напомним, за немцами – в Леверкузене «Байер» неделей ранее обыграл венгерский клуб с уверенным счётом – 2:0. Однако в ответной игре всё может измениться.

Ранее российский тренер Александр Григорян выразил уверенность в том, что команда Черчесова сегодня как минимум победит.

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Евро-Футбол.Ру,
Ференцварош Дмитрий Булыкин Станислав Черчесов
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ФЕРЕНЦВАРОШ БАЙЕР Л
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