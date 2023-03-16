Мостовой дал прогноз на матч «Бетис» - «Манчестер Юнайтед»

Бывший полузащитник московского «Спартака» и сборной России, а в настоящий момент футбольный эксперт Александр Мостовой поделился ожиданиями от ответного поединка между севильским «Бетисом» и «Манчестер Юнайтед» в плей-офф Лиги Европы.

«Бетис» будет серьезно заряжен на победу и шансы выиграть у него есть немалые. Я считаю, что зелёно-белым удастся добиться успеха дома, но для прохода в четвертьфинал этого им не хватит», - приводит слова Мостового издание Vseprosport.ru.

Поединок состоится в четверг, 16 марта, стартовый свисток прозвучит в 20:45 по московскому времени. В первой встрече «красные дьяволы» отпраздновали победу со счетом 4:1.