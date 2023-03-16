Моуринью: «Некоторые команды могут играть каждые два дня – «Рома» к таковым не относится»

Наставник «Ромы» Жозе Моуринью высказался о графике матчей своей команды.

12 марта «волки» уступили в родных стенах «Сассуоло» в поединке Серии А (3:4), а уже спустя четыре дня сразятся с «Реал Сосьедадом» за путёвку в четвертьфинал Лиги Европы. Встреча пройдёт в Испании. На стороне римлян преимущество, добытое в первой игре, – 2:0.

«Мы стараемся изо всех сил, но иногда не может достигать нужных результатов, что вполне объяснимо при таком календаре. Некоторые команды имеют в своём составе по 24-26 сильных игроков, и для них не проблема проводить матчи каждые два дня без потери качества. В нашем случае это не так – травмы, дисквалификации и усталость игроков основы всегда сказываются», – цитирует TMW Моуринью.