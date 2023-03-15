Моуринью – о матче с «Реал Сосьедадом»: «Нас ждёт важнейшая игра в сезоне»

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью поделился мыслями в преддверии ответного поединка 1/8 финала Лиги Европы.

Первая встреча, прошедшая в Италии, завершилась победой «волков» со счётом 2:0. Судьба путёвки в четвертьфинал решится 16 марта.

«Преимущество наших соперников в том, что они чётко знают, что от них требуется, и с первых минут решительно пойдут вперёд. У нас есть задел, и мы, конечно, уверены в своих силах. Завтрашняя игра – самая важная в сезоне, как и каждая последующая», – цитирует журналист Альфредо Педулла португальского специалиста, высказавшегося на предматчевой пресс-конференции.